10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları... En güzel ve en anlamlı 10 Kasım mesajları

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA MESAJLARI
"Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz."
"Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın."
"Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her 10 Kasım'da."
"Büyük Atatürk! Tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir."
"Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz."
Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez.
- Mustafa Kemal Atatürk