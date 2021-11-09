Haberler Haberler 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları... En güzel ve en anlamlı 10 Kasım mesajları

10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları... En güzel ve en anlamlı 10 Kasım mesajları

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yıldönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. Binlerce kişi internet üzerinden sevgi ve saygı dolu Atatürk mesajları paylaşıyor. Arama motorlarında birçok kişi Atatürk görselleri, Atatürk sözleri ve 10 Kasım mesajları araştırıyor. İşte 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları... 10 Kasım Atatürk fotoğrafları ve sözleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 22:19 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 23:12
10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları... 10 Kasım Atatürk fotoğrafları ve sözleri!

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA MESAJLARI

"Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz."

"Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın."

"Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her 10 Kasım'da."

10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları... 10 Kasım Atatürk fotoğrafları ve sözleri!

"Büyük Atatürk! Tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir."

"Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz."

10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları... 10 Kasım Atatürk fotoğrafları ve sözleri!

Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez.

- Mustafa Kemal Atatürk

10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları... 10 Kasım Atatürk fotoğrafları ve sözleri!

Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür.

Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.

10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları... 10 Kasım Atatürk fotoğrafları ve sözleri!

Egemenlik verilmez alınır.

- Mustafa Kemal Atatürk

10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları... 10 Kasım Atatürk fotoğrafları ve sözleri!

"Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz kendisine ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum."

"Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında , güneş doğmuyor , hava kararık sokaklar ıssız…"

10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları... 10 Kasım Atatürk fotoğrafları ve sözleri!

"Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞."

"Bağımsızlık için mücadeleden hiç yılmayan ulu önder Atatürk'ü özlem ve minnetle anıyorum..."

10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları... 10 Kasım Atatürk fotoğrafları ve sözleri!

"Bir ülkenin onur ve haysiyetini koruyarak, çağdaş ve örnek bir cumhuriyet haline getirilebileceğini bütün dünyaya gösteren ve bunu tarihe altın harflerle yazdıran büyük Atatürk! Sen milletinin gönlünde ebedi yaşayacaksın."

"Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."

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