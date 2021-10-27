Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 27 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları! 27 Ekim Sayısal Loto sorgulama ekranı

Şans oyunları sevenler '27 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 27 Ekim 2021 Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı ve merakla beklenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 27 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 80 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

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Çılgın Sayısal Loto çekilişi ile kazanan numaralar belli oldu. Şans oyunları sevenler '27 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 27 Ekim 2021 Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Merakla beklenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 27 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları...Büyük ikramiyenin 80 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

2-18-25-36-45-65 Joker: 26 SüperStar: 24





👉Sayısal Loto 27 Ekim Çarşamba çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA