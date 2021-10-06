Meteoroli uyardı! Perşembe gününden sonra hava kaç derece olacak? İşte 5 günlük tahmin

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre; 6 - 12 Ekim tarihleri arasında, kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

Bugün yurdun belli bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da sağanak yağış etkisini gösterecek.

Perşembe günü yurt genelinde hava sıcaklığı artıyor. Güney'de hava sıcaklığının 32 derecelere kadar çıkması bekleniyor. Hava sıcaklığının yarından itibaren yurt genelinde artacağı tahmin ediliyor. Cuma günü de yurt genelinde güneşli hava etkisini gösterecek. Cumartesi günü ise Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

KARS'TA DOLU ETKİLİ OLDU

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde aralıklarla devam eden sağanağın ardından yaklaşık 20 dakika yağan dolu, Sarıkamış'ı beyaza bürüdü.

Araçların üzeri, bina çatıları beyaz örtü ile kaplandı. Caddelerde oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerleyebildi.



ERZURUM

Erzurum'da etkili olan dolu, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde doluya dönüştü.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi zirvesi de etkili dolu yağışı sonucu beyaz örtüyle kaplandı.



