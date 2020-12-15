Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı geldi? Yılbaşında sokağa çıkmak yasak mı?

14 Aralık tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan , kabine toplantısı ardından yeni kısıtlamalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte arama motorlarında yeni kısıtlamalar merak konusu oldu.

Sokağa çıkma yasağı bu hafta da uygulandı. Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlayarak sabah 5'e kadar devam etmektedir. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma günleri saat 21:00'de başlayarak. Pazartesi günleri sabah 05:00'te sona erecek. Sokağa çıkma yasağı aynı günün akşamı 21:00'de tekrar olacak.

ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),

h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLECEK Mİ?

20 Kasım Cuma saat 20:00'den itibaren ilan edilen kısıtlamalar uygulanmaya ediyor. Genelgeye göre; belirli saatler arasında sokağa çıkmaları serbest olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar bu saatler içerisinde toplu taşıma (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NE?

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.