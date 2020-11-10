MasterChef yemekleri: Künefe nasıl yapılır? Künefede hangi peynir kullanılır? Malzemeleri ve tarifi ne?

Sevilen yarışma programı MasterChef 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan künefe yapmasını istedi. Yarışmanın ardından künefe tarifini merak edenler yoğun şekilde "Künefe nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?" sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

KÜNEFEDE HANGİ PEYNİR KULLANILIR?

Künefe yapımında Hatay'ın özel peyniri kullanılır. Elinizde yoksa tuzsuz peynir de tercih edilebilir.

KÜNEFE TARİFİ VE MALZEMELERİ

500 gr yaş kadayıf

250 gr künefelik peynir veya tuzsuz dil peyniri

100 g margarin veya tereyağı

1 tatlı kaşığı pekmez

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Bir kaç damla limon suyu

Üstü için biraz yeşil fıstık

KÜNEFE NASIL YAPILIR?

Şerbet: 2,5 su bardağı suyun içerisine 2 su bardağı toz şeker atın.

Karıştırarak kaynamasını bekleyin.

İçine birkaç damla limon sıkıp karıştırın ve ocaktan alın.

İsteğinize göre şeker su oranını ayarlayın

Kadayıf: 400 gram kadayıfı ince ince keserek ve karıştırma kabına alın.

Kadayıfın üzerine tereyağı döküp her yerine dağıtın ve karıştırın.

Şerbet ve kadayıf işleminin ardından kullanacağınız tavayı yağlayın.

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağıyla tavanın tabanını yağlayın. Kadayıfları tavaya yayın. Hazırlamış olduğunuz kadayıfların yarısını tavanın her yerine eşit miktarda gelecek şekilde yayıp üstüne bastırarak sıkışmasını sağlayın. Peynirinizi koyduktan sonra üzerine geri kalan kadayıfınızı yayarak tavanızı tamamlayınız. Sürekli bastırarak kabarmasını önlemeyi unutmayınız.