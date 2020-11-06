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2020 nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi...

yarışması son dönemlerin en sevilen yarışma programları arasında yer alıyor. Programda yapılan yemekler hemen ardından arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Yarışmacılar, şeflere mutfağına ait yemekler sundu. tarifi oldukça merak konusu oldu. Peki, ballı hardallı tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 08:02 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 08:02
MasterChef 2020 Ballı hardallı tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi...

Sevilen yarışma programı 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan usulü yemekler yapmasını istedi. Yarışmanın ardından tarifini merak edenler yoğun şekilde "Ballı hardallı tavuk nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir?" sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

BALLI HARDALLI TAVUK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 parça kemiksiz tavuk pirzola
3 yemek kaşığı bal
3 yemek kaşığı hardal
1 yemek kaşığı soya sosu
1/2 bardak su
4 diş sarımsak (ezilmiş)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tutam maydanoz
Tuz, karabiber

BALLI HARDALLI TAVUK NASIL YAPILIR?

Aldığınız tavuklara tuz ve karabiber ekleyin ve Bal, hardal, soya sosu ve suyu karıştırın. Tavayı ısıtın. İçerisine zeytinyağı ekleyin. Tavukları önlü arkalı soteleyin. Sarımsakları tavaya ekleyin ve tavanın kapağını kapatın. Tavukları ara sıra çevirerek 5 dakika pişirin. Hazırladığınız sosu tavaya ekledikten sonra tavuklar sosu çekene kadar pişirin. Afiyet olsun.

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