Çikolatalı brownie nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte pratik brownie tarifi...

Çikolata, hemen hemen herkesin bayılarak tükettiği tatlıların başında gelir. Her çeşidi sevilerek yense de brownie, gerek ıslak dokusu gerekse yoğun kakao tadıyla çikolatanın en güzel halidir. Bu güzel lezzeti evlerinizde kolayca yapabilmeniz için pratik bir tarifimiz var! İşte bol çikolatalı brownie tarifi...

ÇİKOLATALI BROWNİE MALZEMELERİ

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 paket krema (200 ml)

300 gr. çikolata

100 gr. tereyağ

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı tepeleme un

ÇİKOLATALI BROWNİE TARİFİ NASIL YAPILIR?

1. Tereyağını ve kremayı sos tenceresine alıp ısıtın. Tereyağı erisin ama kaynamasın.

2. Çikolataları derin bir kaseye alıp ısınmış tereyağlı kremalı karışımı çikolata üzerine ekleyip karıştırarak çikolataları eritin.

3. Eriyen çikolatalı karışımın içine kakaoyu ilave edip mikserle çırpmaya başlayın.

4. Yumurtaları teker teker ilave edip çırpın. En son vanilya ve unu ekleyip karıştırın.

5. Orta boy bir kelepçeli kalıbın içine kek hamurunu döküp önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirin. Piştikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...