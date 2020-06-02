Honor 30S Avrupa pazarına Huawei P40 Lite 5G olarak gelebilir! - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
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Honor 30S pazarına 5G olarak gelebilir!

Honor 30S Avrupa pazarına Huawei P40 Lite 5G olarak gelebilir!

Merak uyandıran çarpıcı bir telefon Çin'den pazarına açılmaya geliyor. Huawei2nin Çin'de kullanıcılarına sunduğun Honor 30S, 5G olarak geliyor. Peki, Honor 30S yani Huawei P40 Lite'ın özellikleri ne?

, bu yılın başlarında Honor 30S adlı telefonunu kullanıcılarına tanıttı. Çin'de piyasaya çıkan ve 'da merak uyandıran Honor 30S'nin Çin dışındaki pazara taşınması bekleniyor. Honor 30S'nin Avrupa'da farklı bir isimle satışa sunulacağı iddia edildi.

Honor 30S bir bakıma Huawei nova 7 SE'ye oldukça benziyor. Diğer yandan, geçtiğimiz ay tanıtılan 'Huawei 5G'nin de Honor 30S'in Avrupa versiyonu olarak karşımıza çıkması bekleniyor.

HONOR 30S ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,5 inç, FHD+ çözünürlük, LTPS LCD
İşlemci: Kirin 820 5G
RAM: 8 GB
Dahili depolama: 128 GB, 256 GB
Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP
Ön kamera: 16 MP
İşletim sistemi: 10 tabanlı Magic UI 3.1.1
Batarya: 4.000 mAh, 40 Watt hızlı şarj desteği

  1. 02.06.2020
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