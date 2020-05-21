İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü seyahat izninin 258 bin 651 kişiye verildiğini açıkladı! - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
21 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Haberler 65 yaş üstü seyahat izni 258 bin 651 kişiye verildi!

üstü seyahat izninin 258 bin 651 kişiye verildiğini açıkladı!

İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü seyahat izninin 258 bin 651 kişiye verildiğini açıkladı!

Corona virüsü salgını sebebiyle uzun süredir evlerinde oturan ve sokağa çıkmaları yasak olan üstü vatandaşlara çıktı. Başvuruda bulunan vatandaşlar arasından 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi.

, seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısının 258 bin 651 olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, bugün saat 17.30 itibarıyla ve üzeri vatandaşların, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden, seyahat izin başvurularıyla refakatçiler dahil 258 bin 651 kişiye izin verildi.

  1. 21.05.2020
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