Epic Games Twitter'dan GTA 5'i duyuran reklam videosunu paylaştı ardından sildi! GTA 5 ücretsiz oldu mu?
Dün oyunseverleri oldukça heyecanlandıran GTA 5'in Epic Games'te ücretsiz sunulacağı haberini doğrulayan bir gelişme yaşandı. Epic Games önce GTA 5 ile ilgili paylaşım yaptı ardından sildi. Peki, GTA 5 ücretsiz oldu mu? GTA 5 nasıl ücretsiz indirilir?
Corona virüsü salgını sürecinde düzenlediği indirim kampanyalarıyla Steam'in tekelini oldukça sarsan Epic Games'ten yeni bir sürpriz bekleniyordu. İddialara göre dünyaca ünlü GTA 5 ücretsiz sunulacaktı. Ancak bugün GTA 5 ile ilgili paylaşımın silinmesi kafaları karıştırdı.
GTA 5 ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? ONLİNE MOD ÜCRETSİZ Mİ?
Epic Games, GTA 5'i tüm oyunculara ücretsiz sunacaktı. Üstelik iddiaları ortaya atan kaynaklara göre Epic Games, GTA 5 kampanyasında herhangi bir kısıtlama da yapmayacaktı. Yani ücretsiz olarak sunulacak GTA 5, Online sürüm de dahil olmak üzere tüm modları, öğeleri ve aksiyonu ile oyun severlerle buluşacaktı. GTA'nın Twitter'dan GTA 5 ile ilgili paylaşımı silmesi gündeme oturdu ve kafaları karıştırdı.
THE WİTCHER 3 EPİC GAMES'E GELİYOR! YAKINDA ÜCRETSİZ OLABİLİR...
İddialara göre The Witcher 3 Epic Games üzerinden satışa sunulacak. Epic Games yakında bu oyunu da ücretsiz sunabilir.
Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418— Wario64 (@Wario64) May 14, 2020
- 14.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Epic Games Twitter'dan GTA 5'i duyuran reklam videosunu paylaştı ardından sildi! GTA 5 ücretsiz oldu mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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