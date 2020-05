Epic Games Twitter'dan GTA 5'i duyuran reklam videosunu paylaştı ardından sildi! GTA 5 ücretsiz oldu mu?

Corona virüsü salgını sürecinde düzenlediği indirim kampanyalarıyla Steam'in tekelini oldukça sarsan Epic Games'ten yeni bir sürpriz bekleniyordu. İddialara göre dünyaca ünlü GTA 5 ücretsiz sunulacaktı. Ancak bugün GTA 5 ile ilgili paylaşımın silinmesi kafaları karıştırdı.

GTA 5 ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? ONLİNE MOD ÜCRETSİZ Mİ?

Epic Games, GTA 5'i tüm oyunculara ücretsiz sunacaktı. Üstelik iddiaları ortaya atan kaynaklara göre Epic Games, GTA 5 kampanyasında herhangi bir kısıtlama da yapmayacaktı. Yani ücretsiz olarak sunulacak GTA 5, Online sürüm de dahil olmak üzere tüm modları, öğeleri ve aksiyonu ile oyun severlerle buluşacaktı. GTA'nın Twitter'dan GTA 5 ile ilgili paylaşımı silmesi gündeme oturdu ve kafaları karıştırdı.

THE WİTCHER 3 EPİC GAMES'E GELİYOR! YAKINDA ÜCRETSİZ OLABİLİR...

İddialara göre The Witcher 3 Epic Games üzerinden satışa sunulacak. Epic Games yakında bu oyunu da ücretsiz sunabilir.

