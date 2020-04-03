Son dakika! Corona virüsü (Koronavirüs) sebebiyle TÜVTÜRK Araç muayenesi için 4.5 ay ek süre verildi - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Haberler Son dakika! Corona virüsü sebebiyle TÜVTÜRK Araç muayenesi için 4.5 ay ek süre verildi

Son dakika! sebebiyle Araç muayenesi için 4.5 ay ek süre verildi

Son dakika! Corona virüsü sebebiyle TÜVTÜRK Araç muayenesi için 4.5 ay ek süre verildi

Çin'den başlayan ve tüm dünyaya yayılan dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Birçok organizasyon ertelendi. Sosyal yaşam neredeyse bitti. Özellikle Avrupa'da yaşam durdu. Türkiye'de de vakaların görülmesiyle birlikte ertelemelere bir yenisi daha eklendi. 'te muayene 4.5 ay ertelendi.

Son dakika! araç muayenesini de etkiledi. Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan ve yayılmaya devam eden corona virüsü hayatın her alanını etkilemeye devam ediyor. Corona virüsüne önlem olarak, 'te araç muayenesi 4.5 ay ertelendi. Karar 'de yayınlandı.

ARAÇ MUAYENESİ ERTELENDİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve araç muayene istasyonlarının açılması, işletilmesi ve araç muayenesi hakkında yönetmeliğe eklenen geçici maddede şöyle denildi:

'Evde kal' uyarılarına rağmen araç muayene istasyonunda yoğunluk
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"Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir."

Araç muayene istasyonlarında salgına karşı uyulması gereken sosyal mesafe kuralının uygulanmaması gündem olmuştu.

  1. 03.04.2020
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