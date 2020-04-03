Son dakika! Corona virüsü sebebiyle TÜVTÜRK Araç muayenesi için 4.5 ay ek süre verildi

Son dakika! Corona virüsü araç muayenesini de etkiledi. Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan ve yayılmaya devam eden corona virüsü hayatın her alanını etkilemeye devam ediyor. Corona virüsüne önlem olarak, TÜVTÜRK'te araç muayenesi 4.5 ay ertelendi. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

ARAÇ MUAYENESİ ERTELENDİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve araç muayene istasyonlarının açılması, işletilmesi ve araç muayenesi hakkında yönetmeliğe eklenen geçici maddede şöyle denildi:

'Evde kal' uyarılarına rağmen araç muayene istasyonunda yoğunluk

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"Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir."

Araç muayene istasyonlarında salgına karşı uyulması gereken sosyal mesafe kuralının uygulanmaması gündem olmuştu.