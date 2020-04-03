Heung-Min Son Güney Kore'de askerlik görevini yapacak - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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'de askerlik görevini yapacak

Heung-Min Son Güney Kore'de askerlik görevini yapacak

takımlarından Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı , corona virüsü sonrası liglerin ertelenmesi nedeniyle kulübünden izin alarak askerlik görevini yapmak için orduya katıldı.

İngiltere 'de forma giyen Tottenham'ın yıldızı , corona virüsü salgını nedeniyle sezonun gecikmesi sırasında 'de dört haftalık askerlik hizmetini tamamlayacak.

Normal şartlarda 21 ay boyunca askerlik yapması gereken Heung-Min Son, Asya oyunlarında kazandığı madalya ile bu süreyi 4 haftaya indirmeyi başarmıştı.

  1. 03.04.2020
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