Son Dakika! Eczanelerin çalışma saatleri değişti! Eczaneler saat kaçta açılıyor? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! Corona virüsü haberi - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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Son Dakika! Eczanelerin çalışma saatleri değişti! Eczaneler saat kaçta açılıyor? açıkladı! haberi

Son Dakika! Eczanelerin çalışma saatleri değişti! Eczaneler saat kaçta açılıyor? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! Corona virüsü haberi

Son dakika haberi! 'dan hakkında önemli bir açıklama yapıldı. 'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını sürecinde en kritik rolü oynayan eczanelerin çalışma saati değişti. Peki, eczanelerin çalışma saatleri ne?

(Covid-19) salgını esnasında kritik rol oynayan eczaneler için açıklama yaptı. Eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Peki, Eczanelerin çalışma saatleri ne?
Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkemizde de salgına karşı yeni önlemler alınıyor. Bu süreçte en kritik rollerden birini de eczaneler oynuyor. Eczaneler hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı ve vatandaşı bilgilendirdi.

ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATİ GÜNCELLENDİ


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, kentteki eczanelerin pazar hariç 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

  1. 02.04.2020
  2. Güncelleme: 02.04.2020 12:04
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