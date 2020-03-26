Son dakika! YKS sınavı ertelendi. YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS'ye corona virüsü engeli!
Son dakika gelişmesi! Tüm dünyayı saran corona virüsü üniversiteye giriş sınavlarını da vurdu. YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre YKS sınav tarihi ertelendi. Peki YKS 2020 ne zaman yapılacak? İşte, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıkladığı YKS sınav tarihi...
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü sebebiyle üniversiteye giriş sınavı (YKS) ertelendi. YÖK başkanı Yekta Saraç yeni sınav tarihini açıkladı. Öğrencilerin sınava gireceği yeni YKS tarihi belli oldu. İşte TYT, AYT ve YDT sınav tarihi...
YKS VE TYT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Temel Yetenek Testi TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS'nin ilk aşaması ve 4 yıllık lisans bölümü yani üniversite tercihi (2 yıllık ön lisans bölümleri de dahil) yapılabilmesi için girilmesi zorunlu bir sınavdır. YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı açıklamada göre YKS'nin ilk aşaması olan TYT 25 Temmuz'da yapılacağını belirtti.
AYT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Alan Yetenek Testi (AYT), YKS'yi oluşturan 3 testten biridir. 4 yıllık lisans bölümü tercih etmek isteyenler için girilmesi zorunlu olan bir sınavdır. AYT 2020 tarihi ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre AYT 26 Temmuz'da yapılacak.
YDT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yabancı Dil Testi (YDT) sınav tarihi, ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Buna göre YDT, 26 Temmuz günü AYT sınavından sonra yapılacak.
- 26.03.2020
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Son dakika! YKS sınavı ertelendi. YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS'ye corona virüsü engeli! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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