Kanatsız Kuşlar 19. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı!
Kanatsız Kuşlar 19. son bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok seyredilen dizilerinden Kanatsız Kuşlar 19. son bölümden ikinci fragman geldi. Sevenlerinin merakla takip ettiği Kanatsız Kuşlar dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kanatsız Kuşlar'ın 19. bölümünün ikinci fragmanını buradan izleyebilirsiniz..
Kanatsız Kuşlar 19. son bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok seyredilen dizilerinden Kanatsız Kuşlar 19. son bölümden ikinci fragman geldi. Sevenlerinin merakla takip ettiği Kanatsız Kuşlar dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kanatsız Kuşlar'ın 19. bölümünün ikinci fragmanını buradan izleyebilirsiniz...
KANATSIZ KUŞLAR 19. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
KANATSIZ KUŞLAR 19. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Muzaffer'in isteği karşısında ne yapacağını bilemeyen Nefise, iyice köşeye sıkışmıştır. Çocuğunu düşürdüğünü söylemeyen Tuba, beklenmedik şekilde Muzaffer'in oyununun bir parçası olur. Muzaffer, Azime'yi onun özel hizmetine verir. Sırrı öğrendiğini gizlemeyi sürdüren Muzaffer'in Nefise için de sıra dışı bir planı vardır. Onur, nikah günü gelip çattığında Zeynep'i kurtarmak için elinden geleni yapar. Ancak Ahmet, son kozunu henüz oynamamıştır. Muzaffer'in gizemli tavırlarına anlam veremeyen Nefise, bir şeylerin ters gittiğinin farkındadır. Çocuklarıyla birlikte kendisine yeni bir yol çizme kararı alır. Bu karar, Muzaffer'i iyice çileden çıkaracaktır. Emre ise Muzaffer'in annesine kötü davrandığının farkına varır. Öfkelenerek, Muzaffer'le yüzleşmek üzere şirketi basar. Emre ve Muzaffer'in yüzleşmesi, büyük olayların başlangıcı olacaktır.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:10
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
Kanatsız Kuşlar 19. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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