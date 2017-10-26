Kanatsız Kuşlar 19. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı!

Kanatsız Kuşlar 19. son bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok seyredilen dizilerinden Kanatsız Kuşlar 19. son bölümden ikinci fragman geldi. Sevenlerinin merakla takip ettiği Kanatsız Kuşlar dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kanatsız Kuşlar'ın 19. bölümünün ikinci fragmanını buradan izleyebilirsiniz...



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KANATSIZ KUŞLAR 19. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Muzaffer'in isteği karşısında ne yapacağını bilemeyen Nefise, iyice köşeye sıkışmıştır. Çocuğunu düşürdüğünü söylemeyen Tuba, beklenmedik şekilde Muzaffer'in oyununun bir parçası olur. Muzaffer, Azime'yi onun özel hizmetine verir. Sırrı öğrendiğini gizlemeyi sürdüren Muzaffer'in Nefise için de sıra dışı bir planı vardır. Onur, nikah günü gelip çattığında Zeynep'i kurtarmak için elinden geleni yapar. Ancak Ahmet, son kozunu henüz oynamamıştır. Muzaffer'in gizemli tavırlarına anlam veremeyen Nefise, bir şeylerin ters gittiğinin farkındadır. Çocuklarıyla birlikte kendisine yeni bir yol çizme kararı alır. Bu karar, Muzaffer'i iyice çileden çıkaracaktır. Emre ise Muzaffer'in annesine kötü davrandığının farkına varır. Öfkelenerek, Muzaffer'le yüzleşmek üzere şirketi basar. Emre ve Muzaffer'in yüzleşmesi, büyük olayların başlangıcı olacaktır.



