Türkiye'nin en dikkat çeken tren rotalarından Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonu biletleri için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bireysel yolcular için bilet satışlarının 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 13.55'te başlayacağını duyurdu. Ankara ile Kars arasında kış manzaraları eşliğinde yolculuk yapmak isteyenler, yeni sezon biletlerini TCDD Taşımacılık'ın satış kanallarından temin edebilecek. Peki, Turistik Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır, biletler nereden satın alınır? İşte bilet alma işlemi, sefer tarihleri ve güzergâha ilişkin merak edilenler…

DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ SAAT KAÇTA SATIŞA ÇIKACAK?

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonu için bireysel bilet satışları 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 13.55'te başlayacak. Yolcular, biletlerini TCDD Taşımacılık'ın resmî satış kanalları üzerinden satın alabilecek.

Bilet almak isteyenlerin satış saatinde çevrim içi bilet sistemini kontrol etmesi, seyahat etmek istedikleri yönü ve tarihi önceden belirlemesi işlemi kolaylaştırabilir. Sefer ve kompartıman uygunluğu, satış ekranındaki güncel bilgilere göre kontrol edilmeli.

DOĞU EKSPRESİ BİLETİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Turistik Doğu Ekspresi biletleri, TCDD Taşımacılık'ın resmî e-Bilet sistemi üzerinden alınabilir.

Bilet satın almak için şu adımları izleyebilirsiniz:

TCDD Taşımacılık'ın resmî e-Bilet sayfasını açın. Sistem üzerinden uygun sefer ve bilet seçeneklerini kontrol edin. Ankara-Kars veya Kars-Ankara yönünü ve seyahat etmek istediğiniz tarihi seçin. Satış ekranında sunulan uygunluk ve ücret bilgilerini inceleyin. Yolcu bilgilerini girerek sistemin yönlendirdiği satın alma adımlarını tamamlayın.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonunda Ankara-Kars yönündeki ilk seferi 21 Aralık 2026'da gerçekleştirilecek. Bu yöndeki seferler 10 Mart 2027'ye kadar sürecek.

Kars-Ankara yönündeki seferler ise 23 Aralık 2026'da başlayacak ve 12 Mart 2027'ye kadar devam edecek. Yeni sezonda iki yönde 35'er sefer olmak üzere toplam 70 sefer düzenlenecek.

DOĞU EKSPRESİ HANGİ GÜNLERDE HAREKET EDECEK?

Açıklanan sezon takvimine göre Turistik Doğu Ekspresi'nin hareket günleri şöyle:

Ankara-Kars: Pazartesi, çarşamba ve cuma.

Pazartesi, çarşamba ve cuma. Kars-Ankara: Çarşamba, cuma ve pazar.

Yolcuların bilet satın almadan önce seçtikleri tarihte sefer bulunup bulunmadığını resmî sistem üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ HANGİ DURAKLARDA MOLA VERECEK?

Turistik Doğu Ekspresi, yolcularına yalnızca tren yolculuğu değil, güzergâh üzerindeki şehirleri keşfetme imkânı da sunuyor.

Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapılacak. Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas duraklarında gezi molaları verilecek.

Bu duruşlar sayesinde yolcular, yolculuk sırasında bölgenin tarihî ve kültürel noktalarını görme fırsatı bulabilecek. Mola süreleri ve gezi programına ilişkin ayrıntılar için resmî sefer duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ KAÇ SEFER YAPACAK?

Turistik Doğu Ekspresi, 2026-2027 kış sezonunda iki yönde toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars hattında 35, Kars-Ankara hattında ise 35 sefer planlandı.

Yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan tren, kış aylarında Anadolu'nun doğal manzaralarını izlemek isteyen yolculara farklı bir seyahat deneyimi sunuyor.

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 sezonuna ait bilet fiyatları şu şekilde: