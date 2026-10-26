İstanbul trafik durumu 26 Ekim 2026 Pazartesi günü sürücülerin ve toplu taşıma kullanacak vatandaşların gündeminde. İstanbul'da bu akşam Trendyol Süper Lig kapsamında Beşiktaş–Başakşehir karşılaşması ile Galatasaray–Fenerbahçe derbisinin oynanacak olması, özellikle Avrupa Yakası'nda ulaşım hareketliliğini artırabilir. Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadı ve Seyrantepe'deki RAMS Park çevresinde maç öncesi ve sonrasında yoğunluk yaşanması beklenirken, mesai çıkış saatleri de trafiği etkileyebilecek faktörler arasında bulunuyor. Peki, 26 Ekim İstanbul'da hangi yollar kapalı? Beşiktaş maçı ve derbi nedeniyle hangi güzergâhlarda dikkatli olunmalı?

İSTANBUL TRAFİK DURUMU 26 EKİM: YOĞUNLUK NERELERDE YAŞANABİLİR?

Pazartesi günü mesai bitiminde İstanbul'un ana arterlerinde yaşanabilecek olağan yoğunluğa, iki önemli futbol karşılaşması nedeniyle stadyumlara yönelen taraftar hareketliliği de eklenebilir. Bu nedenle özellikle Avrupa Yakası'nda Dolmabahçe, Beşiktaş Meydanı, Barbaros Bulvarı, Levent bağlantıları ve Seyrantepe çevresindeki ulaşımın yakından takip edilmesi gerekiyor.

Dolmabahçe çevresinde Beşiktaş–Başakşehir karşılaşması öncesinde stadyuma ulaşmak isteyen taraftarların oluşturacağı hareketlilik, bölgedeki araç trafiğini etkileyebilir. Seyrantepe ve RAMS Park çevresinde ise Galatasaray–Fenerbahçe derbisi öncesinde taraftar girişleri ve maç sonrasındaki çıkışlar nedeniyle yoğunluk oluşabilir.

Bu güzergâhlardaki yoğunluğun düzeyi gün içinde değişebileceğinden sürücülerin yola çıkmadan önce canlı trafik haritasını kontrol etmesi önem taşıyor. Anlık trafik yoğunluğu oranı doğrulanamadığı için kent genelinde belirli bir yüzdeyi güncel veri olarak vermek mümkün değil.

26 EKİM İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul'da bugün oynanacak karşılaşmalar nedeniyle Dolmabahçe ve Seyrantepe çevresinde trafik düzenlemesi yapılması ihtimali bulunuyor. Ancak 26 Ekim Pazartesi günü için trafiğe kapatılacak yolların tamamını ve kapanış saatlerini gösteren kesin bir resmî liste doğrulanmış değil.

Bu nedenle Beşiktaş, Dolmabahçe, Seyrantepe veya RAMS Park çevresindeki herhangi bir yolun gün boyunca kesin olarak kapalı olduğunu söylemek doğru olmaz. Sürücülerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün duyurularını ve sahadaki trafik ekiplerinin yönlendirmelerini takip etmesi gerekiyor.

Önemli not: Önceki tarihlerde gerçekleştirilen etkinlikler nedeniyle kapatılan yolların listesi, 26 Ekim için geçerli kabul edilmemeli. Kapanış kararı, güzergâh ve saat bilgileri ancak güncel duyuruyla kesinleştirilebilir.

BEŞİKTAŞ–BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş, 26 Ekim Pazartesi akşamı Başakşehir'i sahasında ağırlayacak. Karşılaşmanın saat 19.00'da başlaması planlanıyor. Maç öncesinde Dolmabahçe ve Tüpraş Stadı çevresinde taraftar hareketliliği yaşanabileceği için bu bölgeden geçecek sürücülerin seyahat sürelerini hesaplarken ek zaman ayırması yararlı olabilir.

Özellikle Beşiktaş Meydanı, Dolmabahçe bağlantıları ve Barbaros Bulvarı yönünde seyahat edeceklerin canlı trafik verilerini kontrol etmesi öneriliyor. Stadyum çevresindeki olası yönlendirmeler nedeniyle araçla doğrudan maç alanına gitmek isteyenlerin güncel ulaşım duyurularını takip etmesi gerekiyor.

GALATASARAY–FENERBAHÇE DERBİSİ TRAFİĞİ: SEYRANTEPE'DE YOĞUNLUK BEKLENİYOR

İstanbul'da günün bir diğer önemli karşılaşması Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlaması planlanan mücadele öncesinde Seyrantepe ve stadyuma bağlanan güzergâhlarda taraftar hareketliliği artabilir.

Derbiye özel araçla gitmeyi planlayanların yalnızca stadyum çevresini değil, bölgeye ulaşımı sağlayan ana yolları ve bağlantı noktalarını da hesaba katması gerekiyor. Maç öncesinde yaşanabilecek yoğunluğun yanı sıra karşılaşma sona erdiğinde taraftarların aynı anda bölgeden ayrılması da ulaşım akışını etkileyebilir.

Seyrantepe yönüne gidecek sürücülerin yola çıkmadan önce navigasyon uygulamalarındaki canlı trafik durumunu kontrol etmesi ve mümkün olduğunda toplu taşımayı değerlendirmesi öneriliyor. Bu öneri, kesinleşmiş bir yol kapatma kararı olduğu anlamına gelmiyor; maç günlerinde oluşabilecek hareketliliğe karşı tedbir amacı taşıyor.

İSTANBUL'DA DERBİ GÜNÜ HANGİ GÜZERGâHLARA DİKKAT EDİLMELİ?

26 Ekim akşamı özellikle aşağıdaki bölgelerde trafik durumunun kontrol edilmesi yararlı olabilir:

Dolmabahçe ve Beşiktaş Meydanı: Beşiktaş–Başakşehir maçı öncesinde stadyuma gelen taraftarlar nedeniyle hareketlilik yaşanabilir.

Barbaros Bulvarı ve bağlantı yolları: Beşiktaş yönüne seyahat edenlerin güncel yoğunluğu kontrol etmesi gerekiyor.

Levent ve çevresindeki bağlantılar: Avrupa Yakası'ndaki ana arterlerden stadyum bölgelerine yönelen trafik yolculuk sürelerini etkileyebilir.

Seyrantepe ve RAMS Park çevresi: Galatasaray–Fenerbahçe derbisi öncesinde ve sonrasında yoğunluk oluşabilir.

Köprü ve ana arter bağlantıları: Avrupa Yakası'nda iki maçın aynı akşama denk gelmesi nedeniyle yolculuk planı yaparken anlık trafik bilgileri dikkate alınmalı.

İSTANBUL CANLI TRAFİK HARİTASI NASIL TAKİP EDİLİR?

İstanbul'da anlık trafik yoğunluğunu görmek isteyenler İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik hizmetlerini ve canlı navigasyon uygulamalarını kullanabilir. Yolculuk öncesinde güzergâh üzerindeki yoğunluk, kaza, çalışma ve olası yol kısıtlamalarının kontrol edilmesi zaman kaybını azaltmaya yardımcı olabilir.

Özellikle maç saatlerine yakın yola çıkacakların trafik durumunu yalnızca evden ayrılırken değil, yolculuk öncesinde yeniden kontrol etmesi öneriliyor. Trafik koşulları kısa sürede değişebildiği için sabit bir yoğunluk oranı veya doğrulanmamış yol kapanışı bilgisi yerine canlı veriler esas alınmalı.