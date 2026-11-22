Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekipte maç sonu attığı 2 golle yıldızlaşan Dusan Vlahovic açıklamalarda bulundu. Vlahovic, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisi hakkında da konuştu.

İŞTE VLAHOVIC'İN AÇIKLAMALARI

"Kazanmak en önemlisiydi bugün ama Kasımpaşa maçında yediğimiz şeyi yaşadık, takım olarak kolay gol yiyoruz. Bunu kabul etmememiz lazım. Agresif olmamız, kompakt savunma yapmamız lazım. Öne geçtiğimiz maçlarda rakibi oyuna ortak etme durumunu bırakmalıyız. Bugün pozitif işler de yaptık. İyi yapamadıklarımızı değiştirmek amacımız. En önemlisi kazanmaktı, kazandık ve mutluyuz."

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 10 GOLE ULAŞAN EN HIZLI OYUNCU OLMASI HAKKINDA

"Bunları duymak çok güzel ama takım olmasa, hocam olmasa, taraftarların, çalışanların desteği, sevgisi olmasa yapamazdım. Takım iyi olduğu için bunları yapabiliyorum. Önümüzde uzun bir sezon var. Takıma elimden geldiğince yardımcı olacağım. Takım iyiyse santrfor çok gol atar. Bizim takımımız çok iyi, onların sayesinde gol atıyorum. Herkesin inancıyla bu şekilde devam etmek istiyorum. Gol atmaktan, rekor kırmaktan daha önemlisi takımın kazanması."

G.SARAY DERBİSİ HAKKINDA

"Öncelikle Hapoel maçımız var, ona konsantre olacağız. Sonrasında Galatasaray maçını konuşuruz."