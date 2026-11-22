Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Konyaspor'u 4-2 mağlup ederek deplasmandan üç puanla ayrıldı. Siyah-beyazlıların elde ettiği galibiyetin ardından Leandro Trossard, karşılaşmayı değerlendirerek mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

"Aslında bugün çok iyi oynadık ama yine aynı şey oldu. Rakibimize geri dönme fırsatı verdik. Takım olarak çok daha iyi savunma yapmalıyız. Skoru 2-0 yapmışken buna fırsat vermemeliyiz, bunu kabul etmek mümkün değil.

Sonrasında takıma övgü vermem gerekiyor. Reaksiyonumuz çok iyiydi. 4-2 galip geldik. Skordan ötürü mutluyuz." dedi.