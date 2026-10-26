İstanbul'da 27 Ekim Salı günü beklenen kuvvetli sağanak yağış ve sarı kodlu meteorolojik uyarının ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevre illerde kuvvetli yağışların etkili olacağını duyururken İstanbul Valiliği de vatandaşları sel ve su baskını riskine karşı uyardı. Peki, 27 Ekim Salı İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın İstanbul'da okul var mı? İstanbul Valiliği tatil açıklaması yaptı mı? İşte son gelişmeler ve hava durumu tahminleri...

27 EKİM SALI İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 27 Ekim 2026 Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, kuvvetli sağanak uyarılarının ardından öğrencilerin ve velilerin gündemine yerleşti.

26 Ekim Pazartesi günü itibarıyla İstanbul Valiliği tarafından 27 Ekim Salı günü eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin resmî bir karar açıklanmadı.

Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde de 27 Ekim Salı günü resmî tatil olarak yer almıyor. Bu nedenle yeni bir karar alınmadığı sürece İstanbul genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetlerinin normal programına göre devam etmesi bekleniyor.

Valiliğin hava koşullarına bağlı yeni bir karar alması durumunda gelişmeler kurumun resmî duyuru kanallarından açıklanacak.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN OKULLAR İÇİN TATİL AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

İstanbul Valiliği, 26 Ekim Pazartesi günü kent genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerini paylaşan Valilik, 27 Ekim Salı sabahından itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetleneceğini bildirdi.

Valiliğin açıklamasında özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde çok kuvvetli yağış beklendiğine dikkat çekildi. Vatandaşlardan ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.

Ancak söz konusu açıklamada okulların tatil edilmesine yönelik bir karar yer almadı. Meteorolojik uyarı yapılması, eğitim öğretime otomatik olarak ara verildiği anlamına gelmiyor.

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METEOROLOJİ'DEN 11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ekim Salı günü için İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 ilde kuvvetli yağış riskine dikkat çekti.

Sarı kodlu uyarı kapsamında adı geçen iller İstanbul, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ ve Yalova oldu.

Meteoroloji'nin 26 Ekim Pazartesi saat 12.48'de yayımladığı 537 numaralı uyarıya göre İstanbul genelinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış bekleniyor.

Kentin kuzey kesimlerinde ise yağış miktarının metrekareye 75 kilograma kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli sağanağın 27 Ekim'in ilk saatlerinden itibaren etkili olması, akşam ve gece saatlerinde ise etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?

İstanbul Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre kentin kuzey kesimlerinde bulunan 5 ilçede çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüpsultan ve Şile, kuvvetli sağanak uyarısında öne çıkan ilçeler arasında yer alıyor.

Bu bölgelerde yağış miktarının metrekareye 21 ila 75 kilogram arasında değişebileceği belirtilirken sel ve su baskını ihtimaline karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Meteorolojik değerlendirmelerde kuzey yönlerden esecek rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği, zaman zaman 70 kilometre hızla kısa süreli fırtına şeklinde etkili olabileceği aktarıldı.

27 EKİM SALI İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre İstanbul'da 27 Ekim Salı günü hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gün boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sabah saatlerinde kuvvetlenmesi tahmin edilen yağışların kuzey ilçelerde yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

İstanbul'da günün en düşük sıcaklığının 13, en yüksek sıcaklığının ise 15 derece olması bekleniyor. Nem oranının yüzde 86 ila 95 arasında seyredeceği, rüzgârın ise zaman zaman etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Yağışla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düşebileceği bildirildi.

28 EKİM ÇARŞAMBA VE 29 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da beklenen kuvvetli yağışların yanı sıra Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi de öğrencilerin gündeminde bulunuyor.

Millî Eğitim Bakanlığının eğitim takvimine ve resmî tatil düzenlemesine göre 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren yarım gün tatil uygulanacak.

29 Ekim 2026 Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmî tatil olacak.

27 Ekim Salı günü ise resmî tatil takviminde bulunmadığı için İstanbul Valiliğinden ayrıca karar gelmediği sürece eğitim öğretim devam edecek.

İSTANBUL'DA OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ NASIL ÖĞRENİLİR?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesi durumunda kararın İstanbul Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, okulların tatil durumuyla ilgili güncel açıklamaları İstanbul Valiliğinin resmî internet sitesi ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünün duyuru kanallarından takip edebilir.

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