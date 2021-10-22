Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçiler 6 madalya kazandı

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türk güreşçiler C kategorisinde de takım halinde ikinci olmayı başardı.

Serbest stilde C kategorisi (46-50 yaş) 130 kilodaki Türk güreşçi Mükerrem Yenici ise finalde Macaristan'dan Janos Szlavik'i 7-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride 100 kiloda Aydın Halimoğlu da bronz madalya kazandı.

Serbest stilde B kategorisinde (41-45 yaş) 100 kiloda Hamza Ergut gümüş, A kategorisinde (36-40 yaş) Burak Kaya bronz, E kategorisinde (56-60 yaş ) 88 kiloda Ayhan Özdemir bronz ve D kategorisinde (51-55 yaş) 78 kiloda Osman Önder de bronz madalyanın sahibi oldu.

Böylece Türk güreşçiler serbest stilde biri altın 6 madalya kazanarak şampiyona ikincisi oldu.