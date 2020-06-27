Rıza Kayaalp şampiyonluklara doymuyor!
Dünya Güreş Birliği'nin (UWW) elektronik ortamda düzenlediği ve oylaması 3 gün süren GR Fantezi Güreş Turnuvası'nda milli güreşci Rıza Kayaalp şampiyon oldu.
Dünya Güreş Birliği'nin (UWW) internet ortamında düzenlediği GR Fantezi Güreş Turnuvası'nda 3 gün süren ve çekişmeli geçen oylamada milli güreşçi Rıza Kayaalp şampiyon oldu.
Oylamada milli güreşçi Rıza Kayaalp, yüzde 56 oy oranı ve toplam 52 bin 50 oyla birinci oldu. İran Ali Garaii ise 40 bin 608 oyla ikinci oldu.
- 27.06.2020
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