Rıza Kayaalp şampiyonluklara doymuyor! - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Güreş Rıza Kayaalp şampiyonluklara doymuyor!

şampiyonluklara doymuyor!

Rıza Kayaalp şampiyonluklara doymuyor!

'nin () elektronik ortamda düzenlediği ve oylaması 3 gün süren 'nda milli güreşci şampiyon oldu.

'nin () internet ortamında düzenlediği 'nda 3 gün süren ve çekişmeli geçen oylamada şampiyon oldu.

Oylamada milli güreşçi Rıza Kayaalp, yüzde 56 oy oranı ve toplam 52 bin 50 oyla birinci oldu. İran Ali Garaii ise 40 bin 608 oyla ikinci oldu.

  1. 27.06.2020
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