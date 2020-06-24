Milli güreşçi Rıza Kayaalp Spor Müşavirliği'ne atandı - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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Spor Müşavirliği'ne atandı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp Spor Müşavirliği'ne atandı

Dünya ve Avrupa şampiyonu , Gençlik ve Spor Müşavirliği'ne atandı. Atama kararı Başkan 'ın imzasıyla 'de yayımlandı.

, Gençlik ve Spor Müşavirliği'ne atandı.

'ın imzasıyla; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve , , Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu ile 6 üniversite rektörlüğüne ilişkin atama kararları, 'de yayımlandı. Buna göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan ; olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp atandı.

Toplam 9 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğu ile grekoromen stilde 'nin en başarılı güreşçisi olan 30 yaşındaki Rıza Kayaalp, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da ülkemize gümüş madalya kazandırmıştı.

  1. 24.06.2020
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