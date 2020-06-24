Milli güreşçi Rıza Kayaalp Spor Müşavirliği'ne atandı
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği'ne atandı. Atama kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği'ne atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu ile 6 üniversite rektörlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan spor müşavirliğine; olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp atandı.
Toplam 9 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğu ile grekoromen stilde Türkiye'nin en başarılı güreşçisi olan 30 yaşındaki Rıza Kayaalp, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da ülkemize gümüş madalya kazandırmıştı.
- 24.06.2020
- Indiana Pacers'ın yıldızı Brogdon corona virüsüne yakalandı
- Atalanta Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı!
- Galatasaray takım halinde PFDK'ya sevk edildi!
- UEFA Avrupa Ligi'nden Abdulkadir Parmak paylaşımı
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? LGS YKS günleri (27-28 Haziran) sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Sneijder'den flaş itiraf! "Birçok arkadaşım varken bu kadar yalnız..."
- Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray Süper Lig'in yıldızını alıyor
- Fernandao bombası patladı! Geri dönüyor
- Fenerbahçe Isla'nın yerini Barcelona'dan dolduruyor
- Hakan Çalhanoğlu için resmi transfer açıklaması geldi! Teklif...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Milli güreşçi Rıza Kayaalp Spor Müşavirliği'ne atandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.