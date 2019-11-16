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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Serbest 'de şampiyon yarın belli olacak

Serbest Güreş Süper Lig'de şampiyon yarın belli olacak

Türkiye Federasyonunun düzenlediği Serbest Güreş 'de, 2019 yılının şampiyonu yarın belirlenecek. Saat 12.00'de başlayacak yarı final turunda, İlbank- ve Ankara ASKİ Spor- Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

Türkiye Federasyonunun düzenlediği Serbest Güreş 'de, 2019 yılının şampiyonu yarın belirlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 'daki Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden organizasyonda, gruplarını ilk iki sıra içinde tamamlayan takımlar yarı finale kaldı.

A Grubu'nu 12 puanla Ankara İlbank lider, 9 puanla ikinci sırada tamamladı. B Grubu'nda ise 11 puan elde eden takımlardan Ankara ASKİ Spor birinci, Büyükşehir Belediyespor ikinci oldu.

Yarın 12.00'de başlayacak yarı final turunda, Ankara İlbank-Erzurum Büyükşehir Belediyespor ve Ankara ASKİ Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak. Yenilen ekipler saat 14.00'te üçüncülük maçına çıkacak, saat 15.30'da ise final mücadelesi başlaşacak.

İKİ TAKIM SÜPER LİG'E VEDA EDECEK

Dört takım ise yarın ligde kalma mücadelesi verecek.

A Grubu'nu 2 puanla 6. sırada tamamlayan İstanbul Sancaktepe, B Grubu'nu puansız 7. sırada bitiren İstanbul Bahçelievlerspor'la, B Grubu'nu 3 puanla 6. sırada tamamlayan Büyükşehir Belediyespor ise A Grubu'nda puan alamayan İzmit Belediyesi Spor Kulübü ile ligde kalmak için klasman maçları yapacak. Klasman maçları, saat 11.00'de başlayacak.

  1. 16.11.2019
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