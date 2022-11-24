Haberler Göztepe Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nu ziyaretçilere açtı

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nu ziyaretçilere açtı

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, stadını taraftarlarına açtı. İşte Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı için yaptığı o projenin ayrıntıları...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 12:14
Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nu ziyaretçilere açtı
Spor Toto Süper Lig'de 26 Ocak 2020 tarihinde Göztepe - Beşiktaş maçıyla kullanılmaya başlanılan Gürsel Aksel Stadyumu, 'Efsane Tur' projesiyle de kapılarını ziyaretçilere açtı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, önemli bir projeyi hayata geçirdi. Sporseverler, kapılarını 26 Ocak 2020'de Süper Lig'deki Göztepe - Beşiktaş maçıyla açan Gürsel Aksel Stadyumu'nu gezme fırsatını yakaladı.

'Efsane Tur' etkinliğine katılanlar, aralarında Türkiye'de ilk olarak yapılan stadyum çatısının yanı sıra saha kenarı, yedek kulübesi, soyunma odası, basın toplantı odası ve protokol locasını yakından görme imkanını yaşadı. Turda penaltı atış etkinliği, Göztepe tarihi sunumu da gerçekleşti.

Üç farklı pakette sunulan turda sporseverler; forma, VIP davetiye, isime özel anı bilet ve Göztepe Dergisi gibi hediyeleri de kazama şansı yakaladı.
Öte yandan Efsane Tur'a katılan taraftarların mutluluğu gözlerden kaçmadı.
DİĞER
Genç oyuncu Cemre Baysel'den Mısır pozları! Güzelliğiyle çölde bir vaha gibi!
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi transferde savaş çıkardı! PSG'nin planı belli oldu
Kartal'da Welinton krizi! Ayrılık şartı...
Tayyip Talha'dan dev başarı! Bonservisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Göztepe derbi hazırlıklarına başladı
Göztepe'de Emre Çolak ile yollar ayrıldı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı
ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Elazığ TOKİ çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Elazığ isim listesi)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nu ziyaretçilere açtı Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nu ziyaretçilere açtı 12:13
Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor 12:03
Dursun Özbek açıkladı! Ronaldo... Dursun Özbek açıkladı! Ronaldo... 11:28
Kartal'da Welinton krizi! Ayrılık şartı... Kartal'da Welinton krizi! Ayrılık şartı... 10:54
Tayyip Talha'dan dev başarı! Bonservisi... Tayyip Talha'dan dev başarı! Bonservisi... 10:30
Cedi'nin takımından 4'te 4 Cedi'nin takımından 4'te 4 09:59
Daha Eski
Arda Güler'e dünya devinden kanca! Arda Güler'e dünya devinden kanca! 00:38
Gaziantep Belçika'da kayıp! Gaziantep Belçika'da kayıp! 01:30
Olay sözler! "Beşiktaş'ın tek rakibi F.Bahçe" Olay sözler! "Beşiktaş'ın tek rakibi F.Bahçe" 07:42
F.Bahçe'den ayrılacak mı? Menajeri açıkladı F.Bahçe'den ayrılacak mı? Menajeri açıkladı 07:58
Fransızlar duyurdu! Cengiz kararını verdi Fransızlar duyurdu! Cengiz kararını verdi 08:45
Heyecanlı bekleyiş başladı! Dünya Kupası sonrası... Heyecanlı bekleyiş başladı! Dünya Kupası sonrası... 09:00