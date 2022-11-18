Haberler Göztepe Göztepe’de yeni proje hayata geçiyor!

Göztepe’de yeni proje hayata geçiyor!

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, önemli bir projeye adım atıyor. Göztepe, "Efsane Tur başlıyor" başlığı ile Gürsel Aksel Stadı'nı ziyaretçilere açacak.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 14:21
Göztepe’de yeni proje hayata geçiyor!

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü lider Eyüpspor'un konuğu olacak Göztepe'de yönetim yeni bir projeye imza attı.

Kurmaylar, Türkiye'nin en modern statları arasında gösterilen Gürsel Aksel Stadı için, 23 Kasım'da kapılarını ziyaretçilere açacak. "Efsane Tur başlıyor" başlığıyla taraftarlara duyurulan etkinlikte üç ayrı paket tercihe sunulacak.

Platinum, Gold ve Silver olarak satışa sunulacak paketleri alan taraftarlar, rehber eşliğinde Türkiye'de bir ilk olan stat çatısını da ilk kez gezme fırsatı bulacak.

Ayrıca futbolseverler, saha kenarı, yedek kulübesi, soyunma odası, basın toplantı odası, protokol locası gibi özel bölümleri de görebilecek. Ziyaretçilere, anı bilet, forma, VIP davetiye ve Göztepe dergisi gibi hediyeler de sunulacak.

DİĞER
Siz bir de İclal Aydın'ın kızı Lal'i görün! İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal 20 oldu!
Alişan eşi Buse Varol'la tanışma yıl dönümünde aşka geldi o sözlere Ece Erken ve Demet Akalın kayıtsız kalmadı: "İlk gün ne hissediyorsam..."
Kritik görüşmenin tarihi belli oldu! 3 yıllık...
İlk maçına damga vurdu! 2 penaltı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yasin Öztekin'den hayat öpücüğü!
Göztepe’de Denizlispor'a hazırlanıyor
MEB uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?
Döviz ve altın kuru (18 Kasım)
Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ameliyat oldu!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Görüşmeler başladı Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Görüşmeler başladı 14:48
Sivasspor'un en golcüsü Dia Saba! Sivasspor'un en golcüsü Dia Saba! 14:45
Takımdan ayrılıyor mu? Menajerinden çarpıcı sözler Takımdan ayrılıyor mu? Menajerinden çarpıcı sözler 14:28
Göztepe’de yeni proje hayata geçiyor! Göztepe’de yeni proje hayata geçiyor! 14:21
United'dan açıklama geldi! Ronaldo... United'dan açıklama geldi! Ronaldo... 14:15
Kritik görüşmenin tarihi belli oldu! 3 yıllık... Kritik görüşmenin tarihi belli oldu! 3 yıllık... 14:07
Daha Eski
Verstappen'den Vettel açıklaması! Verstappen'den Vettel açıklaması! 14:00
Pekmezci: Çocuklar Arda gibi olmak isteyecek Pekmezci: Çocuklar Arda gibi olmak isteyecek 13:52
Napoli'den Kim ve Kvaratskhelia hamlesi! Napoli'den Kim ve Kvaratskhelia hamlesi! 13:31
Enner Valencia Fenerbahçe'yi sırtladı! Enner Valencia Fenerbahçe'yi sırtladı! 13:27
Pınar Karşıyaka şanssızlığını kırmak istiyor Pınar Karşıyaka şanssızlığını kırmak istiyor 13:21
İlk maçına damga vurdu! 2 penaltı... İlk maçına damga vurdu! 2 penaltı... 13:14