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Üç değişiklik yaptı

Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, 32. haftasında 2-1 kaybettikleri Kayseri maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tomas, savunmada Kerim Alıcı'nın yerine Murat Paluli'ye, Nwobodo yerine Soner Aydoğdu'ya, Lourency yerine ise Berkan Emir'e forma verdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 06:50
Üç değişiklik yaptı

Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, 32. haftasında 2-1 kaybettikleri Kayseri maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tomas, savunmada Kerim Alıcı'nın yerine Murat Paluli'ye, Nwobodo yerine Soner Aydoğdu'ya, Lourency yerine ise Berkan Emir'e forma verdi.

DENGEMİZ BOZULDU'

Göztepe'nin teknik direktörü Stjepan Tomas, kazanmayı hak edecek bir oyun oynamadıklarını dile getirdi. Erken yedikleri golün dengelerini bozduğunu kaydeden Tomas, "Sonrasında toparlayamadık. İstediklerimizi yapamadık. Bunda rakibin etkili oyunu ve taraftar baskısı da rol oynadı" ifadelerini kullandı.

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