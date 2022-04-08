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Göztepe 5 eksikle Kayserispor maçına çıkacak

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ligin 32. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe, 5 eksikle Kayserispor karşısında olacak.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 17:20
Göztepe 5 eksikle Kayserispor maçına çıkacak

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 8 maçını kaybedip son 7 haftaya düşme potasında giren Göztepe Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Hafta içinde Cherif Ndiaye'nin takımdan ayrıldığı Göztepe'de sarı kart cezalısı Murat Paluli, kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Atınç Nukan ve Wilker Angel Cumartesi günü forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, daha önceki 15 müsabakada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 17 gol bulan Göztepe, 13 gole engel olamadı.

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