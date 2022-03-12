Göztepe lidere bilendi

Süper Lig'de üst üste alınan 5 yenilgi sonrası El Maestro'nun yerine gelen Tomas, bugün ilk sınavında karşısına çıkacağı lider Trabzonspor'u gözüne kestirdi. Göz-Göz'de zor bir göreve soyunan Hırvat teknik adamın, zafere inancı ise tam. 45 yaşındaki hoca, kritik maç öncesinde oyuncularını motive etmeye çalışırken, evinde namağlup Karadeniz ekibini yıkım planını da hazırladı.

PRESLE VURACAK!

Tomas'ın karşılaşmada ilk 45 dakikaya dikkat çektiği, galibiyetin şifrelerini de isabetli pas ve tam saha pres olarak belirlediği öğrenildi. Bordo-mavililere göz açtırmayacak olan genç teknik adamın, Fırtına'nın önemli gol silahları Cornelius ve Nwakaeme'ye de önlem alacağı belirtildi. Savunmada Cornelius'u Wilker, Nwakaeme'yi de Arslanagic'le kilitlemeyi planlayan Tomas'ın, yakalayacakları kontrataklarla da sonuca gitmeyi hedeflediği bildirildi.

GÖZTEPE'DE 3 EKSİK

Göztepe'de geçen hafta Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen stoper Atınç Nukan, forma giyemeyecek. Tomas'ın Atınç'ın yerine savunmada Arslanagic ve Angel ile birlikte Atakan Çankaya'ya şans vermesi bekleniyor. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan Mihojevic ve Moubandje de yok.