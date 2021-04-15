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Göz-Göz'de forvet şov!

Rize ve Hatay galibiyetiyle çıkışa geçen Göztepe’de, maçı öncesi Jahovic, Ndiaye ve Halil üçlüsünün yüksek formu camiayı sevindiriyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Göz-Göz'de forvet şov!
Rize ve Hatay galibiyetleriyle ilk 5 iddiasını sürdüren Göztepe, evinde oynayacağı maçına iddialı hazırlanırken, golcülerin performansı teknik heyeti sevindirdi. Göz-Göz'de son 3 maçta Jahovic, Ndiaye ve fark yaratan isimler oldu. Hatay'da hat-trick yapan Jahovic, takımın en önemli gol silahlarından biri oldu. Senegalli santrfor de bu sezona damga vuran isimlerin başını çekti. 10 gol atan 23 yaşındaki forvet, teknik direktör 'ın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. En büyük çıkışı yapan ise Halil Akbunar oldu. Kaptanlık pazubandını takan Halil, 9 kez gol sevinci yaşayıp 7 de asist yaparken, 'a kadar yükseldi. 3 hücum oyuncusunun yükselişte olması G.Saray maçı öncesi hem camiaya hem de taraftara ümit verdi.
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