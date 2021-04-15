Göz-Göz'de forvet şov!

Rize ve Hatay galibiyetleriyle ilk 5 iddiasını sürdüren Göztepe, evinde oynayacağı G.Saray maçına iddialı hazırlanırken, golcülerin performansı teknik heyeti sevindirdi. Göz-Göz'de son 3 maçta Jahovic, Ndiaye ve Halil Akbunar fark yaratan isimler oldu. Hatay'da hat-trick yapan Jahovic, takımın en önemli gol silahlarından biri oldu. Senegalli santrfor Cherif Ndiaye de bu sezona damga vuran isimlerin başını çekti. 10 gol atan 23 yaşındaki forvet, teknik direktör Ünal Karaman'ın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. En büyük çıkışı yapan ise Halil Akbunar oldu. Kaptanlık pazubandını takan Halil, 9 kez gol sevinci yaşayıp 7 de asist yaparken, A Milli Takım'a kadar yükseldi. 3 hücum oyuncusunun yükselişte olması G.Saray maçı öncesi hem camiaya hem de taraftara ümit verdi.