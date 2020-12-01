Göztepe coştu!

Sakatlıklar ve koronavirüs vakaları nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Sivasspor, Göztepe maçı kadrosunda altyapıdan da top toplayıcılık yapan 2 oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı. Karşılıklı atakların olduğu ilk yarıda Sivasspor; Claudemir, Kayode ve Kone'yle gol fırsatlarını değerlendiremezken, Göztepe Guilherme'yle geliştirdiği tek tehlikeli pozisyondan faydalanamadı.

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

İkinci yarıda Guilherme ve Napoleoni'nin girdiği pozisyonlar, Göztepe'de golün habercisi oldu. İzmir ekibi de aradığı golü 80'de Halil'le buldu. Halil, 9. maçında 4. golünü ağlara gönderip, 3 puanı getirdi. Sivas ise bu gole başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle uzun süre itiraz etti. Yiğido sahasında üst üste 3. mağlubiyetini alırken, deplasmanda namağlup olan Göz- Göz, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

GOL, YÜZDE 99 OFSAYT

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hakemlere büyük tepki gösterdi. Çalımbay, "Eksiklerimize rağmen iyi oynadık. İkinci yarıda takım arkadaşlarımızda yorgunluk başladı. Yediğimiz gol %99 ofsayt. Hakemler VAR'la konuşmuyor" değerlendirmesinde bulundu.