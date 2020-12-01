Haberler Göztepe Göztepe coştu!

coştu!

ekibi, Avrupa’da destan yazan Yiğidolar’ı geçen hafta Ankaragücü ağlarını da havalandıran yıldız ismi ’in golüyle yendi. bu sezon evindeki 5. maçta da kazanamadı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 22:47 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 06:50
Göztepe coştu!

Sakatlıklar ve koronavirüs vakaları nedeniyle kadro kurmakta zorlanan , maçı kadrosunda altyapıdan da top toplayıcılık yapan 2 oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı. Karşılıklı atakların olduğu ilk yarıda Sivasspor; Claudemir, Kayode ve Kone'yle gol fırsatlarını değerlendiremezken, Göztepe Guilherme'yle geliştirdiği tek tehlikeli pozisyondan faydalanamadı.

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

İkinci yarıda Guilherme ve Napoleoni'nin girdiği pozisyonlar, Göztepe'de golün habercisi oldu. ekibi de aradığı golü 80'de 'le buldu. Halil, 9. maçında 4. golünü ağlara gönderip, 3 puanı getirdi. Sivas ise bu gole başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle uzun süre itiraz etti. Yiğido sahasında üst üste 3. mağlubiyetini alırken, deplasmanda namağlup olan Göz- Göz, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

GOL, YÜZDE 99 OFSAYT

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hakemlere büyük tepki gösterdi. Çalımbay, "Eksiklerimize rağmen iyi oynadık. İkinci yarıda takım arkadaşlarımızda yorgunluk başladı. Yediğimiz gol %99 ofsayt. Hakemler VAR'la konuşmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

BİZE ULAŞIN