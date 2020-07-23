Göztepe'de Hüseyin Bulut kulübe veda etti!
Süper Lig ekibi Göztepe'de Demir Grup Sivasspor maçı öncesi ayrılık yaşandı. Dortmund'dan İzmir ekibine transfer olan Hüseyin Bulut, kulübe veda etti.
Süper Lig'de cumartesi günü sezonun son maçında Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de, bir genç daha oynamadan takımdan ayrıldı. İzmir temsilcisinde, Alman ekibi Borussia Dortmund'dan transfer edilen Hüseyin Bulut kulübe veda etti.
Bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkıp Süper Lig'de değerlendirilmeyen 21 yaşındaki forvet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir sezon sonra Göztepe'den ayrılmaya karar verdim. Hoşçakal Göztepe, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
Süper Lig döneminde sürekli genç oyunculara yönelen Göztepe'de Hüseyin'in yanı sıra Serkan Bakan, Doğanay Kılınç, Samed Ali Kaya, Muhammed Enes, Mehmet Enes, Gökay Eser, Metin Acet, Erol Sepil, Mahmut Nigiz, Yavuz Aygün, Batuhan Kırdaroğlu gibi birçok genç oyuncu şans bulamadan yollarını ayırdı. Mevcut kadrosunda yer alan gençlerden ise en fazla süreyi kanatlarda görev yapan Yalçın Kayan aldı. Kerem Atakan, Ege Özkayımoğlu, Eren Bilen ve Arda Özçimen gibi oyuncular ise ya kulübede ya da tribünde oturdu. Yeni sezon öncesi yine genç futbolcuları takibe alan İzmir ekibinin oyunculara forma vermemesi taraftarlar arasında da eleştiri konusu oldu.
- 23.07.2020
- Fatih Terim'den son karar! İşte Galatasaray'ın kapanış 11'i
- Fenerbahçe'de şok eden gerçek! Meğer Merih Demiral ve Medipol Başakşehir...
- Ortalık karıştı skandal teklif! Meğer Mert Hakan transferinde...
- Emre Belözoğlu'ndan flaş itiraf! "Benden daha iyi futbolcuydu"
- Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Terim'i üzen haber
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe'de Hüseyin Bulut kulübe veda etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.