Göztepe'de Hüseyin Bulut kulübe veda etti! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Göztepe'de ayrılık! Oynamadan gitti

'de kulübe veda etti!

Göztepe'de Hüseyin Bulut kulübe veda etti!

ekibi 'de Demir Grup Sivasspor maçı öncesi ayrılık yaşandı. Dortmund'dan İzmir ekibine olan , kulübe veda etti.

'de cumartesi günü sezonun son maçında Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek 'de, bir genç daha oynamadan takımdan ayrıldı. İzmir temsilcisinde, Alman ekibi 'dan edilen kulübe veda etti.

Bu sezon sadece 'nda 2 maça çıkıp Süper Lig'de değerlendirilmeyen 21 yaşındaki forvet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir sezon sonra Göztepe'den ayrılmaya karar verdim. Hoşçakal Göztepe, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Süper Lig döneminde sürekli genç oyunculara yönelen Göztepe'de Hüseyin'in yanı sıra Serkan Bakan, Doğanay Kılınç, Samed Ali Kaya, Muhammed Enes, Mehmet Enes, Gökay Eser, Metin Acet, Erol Sepil, Mahmut Nigiz, Yavuz Aygün, Batuhan Kırdaroğlu gibi birçok genç oyuncu şans bulamadan yollarını ayırdı. Mevcut kadrosunda yer alan gençlerden ise en fazla süreyi kanatlarda görev yapan Yalçın Kayan aldı. Kerem Atakan, Ege Özkayımoğlu, Eren Bilen ve Arda Özçimen gibi oyuncular ise ya kulübede ya da tribünde oturdu. Yeni sezon öncesi yine genç futbolcuları takibe alan İzmir ekibinin oyunculara forma vermemesi taraftarlar arasında da eleştiri konusu oldu.


haberin devamı



  1. 23.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe'de Hüseyin Bulut kulübe veda etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA