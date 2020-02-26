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26 Şubat 2020, Çarşamba
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'de Jerome 11'e dönüyor

Göztepe'de Jerome 11'e dönüyor

ekiplerinden 'de santrafor oyuncusu Cameron Jerome gelecek hafta oynanacak Hes Kablo karşısında 11'de sahada olacağı öğrenildi.

'de geçen hafta evinde Futbol Kulübü ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan 'de, 2 haftadır yedek kulübesinde oturan golcü Cameron Jerome'un bu hafta Hes Kablo deplasmanında 11'de sahada olacağı öğrenildi.

Gaziantep FK maçında mevkidaşı Kamil Wilczek'in yerine 65'te oyuna girip 71'de fileleri sarsan İngiliz forvetin performansı da geçer not aldı. Devre arasında 'nın Brondby takımından edilen Polonyalı Wilczek'in ise henüz takıma uyum sağlayamadığı ve hazır olmadığı ifade edildi. Jerome'u Kayserispor sınavında 11'de sahaya sürmeyi planlayan teknik direktör İlhan Palut'un, Wilczek'i ise maçın gidişatına göre değerlendireceği vurgulandı. Sezon başında yaşadığı sakatlıklar yüzünden forma giyemeyen Jerome, 17 lig maçında görev alıp 1337 dakika sahada kaldı. Jerome, 1-0 kazanılan , 2-1 galip gelinen ve son Gaziantep FK maçlarında fileleri sarstı. Göz-Göz'ün yine devre arası transferlerinden olan sol kanat Zlatko Tripic ise sadece 1 dakika şans buldu. Norveç'in Viking ekibinden kadroya dahil edilen 27 yaşındaki futbolcu, gelir gelmez sakatlandı. Fraport TAV maçında yalnızca 1 dakika oynayabilen Tripic'in de Wilczek gibi tam anlamıyla hazır olmadığı vurgulandı.

  1. 26.02.2020
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