Göztepe'den 2020'ye muhteşem başlangıç! | Son dakika Göztepe haberleri - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
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'den 2020'ye muhteşem başlangıç!

Göztepe'den 2020'ye muhteşem başlangıç!

ekiplerinden , son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarlarını mutlu etti. Sarı-kırmızlılar, ligde ikinci yarıda 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak iyi bir başlangıç yaptı.

'de geçen hafta evinde son dakikada yediği golle Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan , yeni yılda mağlubiyet yüzü görmedi.

Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanan sarı-kırmızılılar, ligde ikinci yarıda 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak devreye çok iyi başladı. Yeni evi Stadı'na da kavuşan Göz-Göz, Fraport TAV 'u dış sahada 3-0 yenerek ikinci devreye girdi. Gürsel Aksel Stadı'nın açılışında 'ı 2-1'le geçen Göztepe, ardından Yukatel Denizlispor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

maçı rakibin olumsuz hava koşulları yüzünden 'e gelememesi nedeniyle ertelenen Göz-Göz, İttifak Holding Konyaspor'u gurbette 3-1 mağlup etti. Son olarak Gaziantep FK ile yenişemeyen Göztepe, 2020 yılında hiç sahayı boynu bükük terk etmedi. ve 'la birlikte en iyi performansı sergileyen 3 takımdan biri olan İzmir temsilcisi, 1 maçı eksik olmasına rağmen Avrupa yolunda camiasını umutlandırdı. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakatlıkları bulunan orta saha Poko ile stoper Atınç dışında eksik bulunmuyor.

  1. 25.02.2020
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