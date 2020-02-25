Göztepe'den 2020'ye muhteşem başlangıç!
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarlarını mutlu etti. Sarı-kırmızlılar, ligde ikinci yarıda 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak iyi bir başlangıç yaptı.
Süper Lig'de geçen hafta evinde son dakikada yediği golle Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Göztepe, yeni yılda mağlubiyet yüzü görmedi.
Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanan sarı-kırmızılılar, ligde ikinci yarıda 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak devreye çok iyi başladı. Yeni evi Gürsel Aksel Stadı'na da kavuşan Göz-Göz, Fraport TAV Antalyaspor'u dış sahada 3-0 yenerek ikinci devreye girdi. Gürsel Aksel Stadı'nın açılışında Beşiktaş'ı 2-1'le geçen Göztepe, ardından Yukatel Denizlispor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.
Çaykur Rizespor maçı rakibin olumsuz hava koşulları yüzünden İzmir'e gelememesi nedeniyle ertelenen Göz-Göz, İttifak Holding Konyaspor'u gurbette 3-1 mağlup etti. Son olarak Gaziantep FK ile yenişemeyen Göztepe, 2020 yılında hiç sahayı boynu bükük terk etmedi. Galatasaray ve Trabzonspor'la birlikte en iyi ikinci yarı performansı sergileyen 3 takımdan biri olan İzmir temsilcisi, 1 maçı eksik olmasına rağmen Avrupa yolunda camiasını umutlandırdı. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakatlıkları bulunan orta saha Poko ile stoper Atınç dışında eksik bulunmuyor.
- 25.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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