Avrupa aşkına - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Avrupa aşkına

aşkına

Avrupa aşkına

Yeni stadında 2 maçta 4 puan alan Göz-Göz, rakiplerine korku saldı. ’yı hedefleyen ikinci yarının flaş ekibi sarı-kırmızılılar, kalan 12 maçın 7’sini ’de oynayacak.

FK ile uzatmalarda yediği golle 1-1 berabere kalan 'nin en büyük avantajı evi olacak. Yeni stadının açılmasıyla adeta çehresi değişen sarı-kırmızılılar, kalan 12 maçın 7'sini 'de oynayacak. kupalarına katılma yolunda hedefini ilk 5 olarak belirleyen Göz-Göz, , Ç.Rize, , Alanya, A.Gücü, G.Birliği ve 'ı ağırlayacak. İlhan Palut da, oyuncularının sergilediği performanstan memnun olduğu ve hedeflerine ulaşacaklarından emin olduğunu belirtti.
  1. 25.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Avrupa aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN