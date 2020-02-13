Soner'den gözdağı
Göztepe'nin başarılı orta sahası Soner Aydoğdu, "Rakibimiz hoca değişikliğine gitti. Bir reaksiyon, bir direniş göstereceklerdir yeni hocayla. Biz sahaya çıkıp en iyi oyunumuzu, kendi futbolumuzu oynayıp 3 puanla dönmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.
- 13.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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