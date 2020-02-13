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13 Şubat 2020, Perşembe
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Soner'den gözdağı

Soner'den gözdağı

'nin başarılı orta sahası , "Rakibimiz hoca değişikliğine gitti. Bir reaksiyon, bir direniş göstereceklerdir yeni hocayla. Biz sahaya çıkıp en iyi oyunumuzu, kendi futbolumuzu oynayıp 3 puanla dönmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.

Ligde 2. devreye 2 galibiyet, 1 beraberlikle giriş yapan , 'ya da bilendi. ekibinin başarılı orta sahası , "Rakibimiz hoca değişikliğine gitti. Bir reaksiyon, bir direniş göstereceklerdir yeni hocayla. Biz sahaya çıkıp en iyi oyunumuzu, kendi futbolumuzu oynayıp 3 puanla dönmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.
  1. 13.2.2020
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