Göztepe zirvedekilere acımadı

Göztepe, Trabzonspor ve Alanyaspor'u deplasmanda yenerek rakiplerine bu sezon ilk kez evlerinde mağlubiyet üzüntüsü yaşattı. İki müsabakayı da 1-0'lık skorlarla kazanan Göztepe, gözünü bu hafta lider Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı karşılaşmaya çevirdi. İlk yarının son maçında Yeni 4 Eylül Stadı'nda güçlü rakibine konuk olacak Göztepe'de moraller tavan yaparken, camia yine galibiyete kilitlendi.

TAKVİYE YAPACAK

Yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında taşınmaya hazırlanan Göztepe, hedefini genişleterek Avrupa hayalleri kurmaya başladı. Sivasspor deplasmanında kaza yapmak istemeyen Göztepe'de transfer çalışmalarının da vakit kaybetmeden başlayacağı bildirildi. İkinci devreye daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Göztepe'de yönetimin en az 3 takviye yapacağı ifade edildi.