Göztepe zirvedekilere acımadı
Süper Lig'de geçen hafta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Galatasaray'ı 2-1 yenerek tekrar tırmanışa geçen Göztepe bu sezon sıralamada üzerinde yer alan takımlara kök söktürdü. Sarı-kırmızılılar zirve yarışı veren Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, BTC Türk Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'dan 11 puan toplamayı başardı. İlk yarıda Trabzonspor, Alanyaspor ve Galatasaray'ı yenen Göz-Göz, Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı.
Göztepe, Trabzonspor ve Alanyaspor'u deplasmanda yenerek rakiplerine bu sezon ilk kez evlerinde mağlubiyet üzüntüsü yaşattı. İki müsabakayı da 1-0'lık skorlarla kazanan Göztepe, gözünü bu hafta lider Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı karşılaşmaya çevirdi. İlk yarının son maçında Yeni 4 Eylül Stadı'nda güçlü rakibine konuk olacak Göztepe'de moraller tavan yaparken, camia yine galibiyete kilitlendi.
TAKVİYE YAPACAK
Yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında taşınmaya hazırlanan Göztepe, hedefini genişleterek Avrupa hayalleri kurmaya başladı. Sivasspor deplasmanında kaza yapmak istemeyen Göztepe'de transfer çalışmalarının da vakit kaybetmeden başlayacağı bildirildi. İkinci devreye daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Göztepe'de yönetimin en az 3 takviye yapacağı ifade edildi.
- 23.12.2019
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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Devre sonu imza
Toplam 1
Yorum
Yasin Hayal Direk kampa katılması güzel bir durum transfer sezonunun sonunda katılınca alışma süreci filan derken maçlar kaçıyor.
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Cheshmi tamam alternatif çok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı iyi adam..iş yapar.
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