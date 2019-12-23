Göztepe’nin gözü Yiğido’da
Galatasaray'ı 17 yıl sonra yenmeyi başaran Göztepe, gözünü gelecek hafta lider Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı kritik maça çevirdi. İzmir ekibinde 3 yabancının cezalı olması ise teknik heyeti sıkıntıya soktu. Stoper Titi, sağ bek Gassama ve golcü Jerome Sivas'ta yok.
Galatasaray'ı 17 yıl sonra yenmeyi başaran Göztepe, gözünü gelecek hafta lider Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı kritik maça çevirdi. İzmir ekibinde 3 yabancının cezalı olması ise teknik heyeti sıkıntıya soktu. Stoper Titi, sağ bek Gassama ve golcü Jerome Sivas'ta yok.
- 23.12.2019
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Göztepe’nin gözü Yiğido’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.