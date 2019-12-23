Göztepe’nin gözü Yiğido’da

Galatasaray'ı 17 yıl sonra yenmeyi başaran Göztepe, gözünü gelecek hafta lider Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı kritik maça çevirdi. İzmir ekibinde 3 yabancının cezalı olması ise teknik heyeti sıkıntıya soktu. Stoper Titi, sağ bek Gassama ve golcü Jerome Sivas'ta yok.