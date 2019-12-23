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23 Aralık 2019, Pazartesi
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’nin gözü Yiğido’da

Göztepe’nin gözü Yiğido’da

'ı 17 yıl sonra yenmeyi başaran , gözünü gelecek hafta lider 'la deplasmanda oynayacağı kritik maça çevirdi. ekibinde 3 yabancının cezalı olması ise teknik heyeti sıkıntıya soktu. , sağ bek Gassama ve golcü 'ta yok.

17 yıl sonra yenmeyi başaran , gözünü gelecek hafta lider 'la deplasmanda oynayacağı kritik maça çevirdi. ekibinde 3 yabancının cezalı olması ise teknik heyeti sıkıntıya soktu. , sağ bek Gassama ve golcü 'ta yok.

  1. 23.12.2019
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