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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Duran top kabusu!

Duran top kabusu!

5 maçlık yenilmezliğini karşısında kaybeden 'de , bu mağlubiyeti, galibiyetleri unuttukları gibi unutmak zorunda olduklarını söyledi. Maçta ilk yarıda oyunun dengede gittiğini belirten Palut, 3 kez duran toptan gol olduğunu ve 2'sini kalelerinde gördüklerini, buna dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

5 maçlık yenilmezliğini karşısında kaybeden 'de , bu mağlubiyeti, galibiyetleri unuttukları gibi unutmak zorunda olduklarını söyledi. Maçta ilk yarıda oyunun dengede gittiğini belirten Palut, 3 kez duran toptan gol olduğunu ve 2'sini kalelerinde gördüklerini, buna dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.
  1. 16.12.2019
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