Duran top kabusu!
5 maçlık yenilmezliğini Gençlerbirliği karşısında kaybeden Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut, bu mağlubiyeti, galibiyetleri unuttukları gibi unutmak zorunda olduklarını söyledi. Maçta ilk yarıda oyunun dengede gittiğini belirten Palut, 3 kez duran toptan gol olduğunu ve 2'sini kalelerinde gördüklerini, buna dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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