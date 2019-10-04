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04 Ekim 2019, Cuma
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kayıplara karıştı!

Eren Derdiyok kayıplara karıştı!

'de beklediği çıkışı bir türlü yapamayan 'ye bu sezon 'dan en büyük gol silahı olarak gelen , kulübeyi mesken tuttu.

Kariyerinde Basel, , Hoffenheim gibi kulüplerde forma giyerek 2014'te 'de 'ya gelen Türk asıllı İsviçreli golcü, 2016 yılında 'a 4 milyon Euro bonservisle oldu. Yıllık 2 milyon 150 bin Euro garanti ücret aldığı sarı-kırmızılılarda geçen sezonun ilk yarısında ligde 13 maçta 7, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 2 gol attıktan sonra devre arasında kulüp bulması istenip kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki Eren, yeni bir başlangıç hedefiyle geldiği 'de de umduğunu bulamadı.

Ligin ilk 3 maçında ilk 11'de forma giyen, ancak skora hiç katkı yapamayan futbolcu, 'den Napoleoni'nin transfer edilmesi ve Jerome'un iyileşmesiyle kızağa çekildi. Son 3 lig maçında yedek kulübesini mesken tutan , deplasmanında 30 dakika oynayıp ve Gazişehir karşılaşmalarında oyuna bile giremedi. Eren Derdiyok, Göztepe formasıyla tek golünü 'nda 3. Lig temsilcisi Yozgatspor'a attı. Ligde bu sezon oynadığı 6 maçta yalnız 2 gol atıp 18 takım arasında en kısır ekip olan sarı-kırmızılılarda diğer forvetler Jerome, Napoleoni, Deniz Kadah da henüz siftah yapamadı.

  1. 04.10.2019
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