Göztepe'de Obertan sesleri – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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'de Obertan sesleri

Göztepe'de Obertan sesleri

Spor Toto 'de geçtiğimiz sezon son hafta ligde kalmayı başaran , işi bu kez sıkı tutuyor. Gelecek yıl korkulu rüya görmek istemeyen Göz-Göz, ’nın raporunun ardından 30 yaşındaki sağ kanatla görüşmelere başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü 'nın, raporunu yönetime sunduğu ve özellikle bir isim üzerinde durduğu ifade edildi. Tuna'nın, forması giyen Gabriel Obertan'ı kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. Başkan ve kurmaylarının 30 yaşındaki Fransız sağ kanatla görüşmelere start verdiği bildirildi.

MANU'DA OYNADI
Tecrübeli oyuncunun, 'den birçok teklif aldığı ve kararını kısa sürede vereceği kaydedildi. Devre arasında BB Erzurum'a olan Obertan, 10 maçta 1 gol atmasına rağmen sergilediği performansla beğeni toplamıştı. Sözleşmesinde çıkış maddesi bulunduğu öğrenilen Fransız yıldızın, bonservis problemi olmadığı belirtildi. Obertan, daha önce Bordeaux, Newcastle, M. United, Lorient, Wigan ve Levski formaları da giymişti.

BERKAN UZATACAK
İç transferde de harekete geçen , sözleşmesi sona eren Berkan Emir'i takımda tutma kararı aldı. 31 yaşındaki tecrübeli sol bekle önümüzdeki günlerde 1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

  1. 11.6.2019
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