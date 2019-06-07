İsmail Köybaşı Göztepe'ye! – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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'ye!

İsmail Köybaşı Göztepe'ye!

Göz-Göz, geçen sezon kriz yaşadığı sol bek için ’yle kontratı biten ’nı radarına aldı. Alternatifi ise ’dan .

Yeni sezonda sil-baştan kadro kurmaya hazırlanan , geçen sezonki sıkıntıları yaşamamak için çalışmalarına erken başladı. Geçen sezon Traore'nin sakatlanmasıyla Berkan'ın alternatifsiz kaldığı sol beke takviye yapacak olan temsilcisi, ile kontratı biten ve G.Saray'ın 'kulüp bul' talimatı verdiği 'ı radarına aldı. Sarı-kırmızılılar, F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın gelecek planlarında yer almayan 29 yaşındaki milli sol beke transferde önceliği verirken, alternatifi olan Ömer Bayram'a bonservis ödememek adına, aceleci olmayacağı belirtildi.

  1. 7.6.2019
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