İsmail Köybaşı Göztepe'ye!

Yeni sezonda sil-baştan kadro kurmaya hazırlanan Göztepe, geçen sezonki sıkıntıları yaşamamak için transfer çalışmalarına erken başladı. Geçen sezon Traore'nin sakatlanmasıyla Berkan'ın alternatifsiz kaldığı sol beke takviye yapacak olan İzmir temsilcisi, Fenerbahçe ile kontratı biten İsmail Köybaşı ve G.Saray'ın 'kulüp bul' talimatı verdiği Ömer Bayram'ı radarına aldı. Sarı-kırmızılılar, F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın gelecek planlarında yer almayan 29 yaşındaki milli sol beke transferde önceliği verirken, alternatifi olan Ömer Bayram'a bonservis ödememek adına, aceleci olmayacağı belirtildi.