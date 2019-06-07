Göz-Göz, geçen sezon kriz yaşadığı sol bek için Fenerbahçe’yle kontratı biten İsmail Köybaşı’nı radarına aldı. Alternatifi ise Galatasaray’dan Ömer Bayram.
Yeni sezonda sil-baştan kadro kurmaya hazırlanan Göztepe, geçen sezonki sıkıntıları yaşamamak için transfer çalışmalarına erken başladı. Geçen sezon Traore'nin sakatlanmasıyla Berkan'ın alternatifsiz kaldığı sol beke takviye yapacak olan İzmir temsilcisi, Fenerbahçe ile kontratı biten İsmail Köybaşı ve G.Saray'ın 'kulüp bul' talimatı verdiği Ömer Bayram'ı radarına aldı. Sarı-kırmızılılar, F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın gelecek planlarında yer almayan 29 yaşındaki milli sol beke transferde önceliği verirken, alternatifi olan Ömer Bayram'a bonservis ödememek adına, aceleci olmayacağı belirtildi.
- 7.6.2019
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Trabzonspor'da Adam harekatı
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Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
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eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
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Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
İsmail Köybaşı Göztepe'ye! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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