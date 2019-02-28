Göztepe'de Mehmet Sepil'den jet yalanlama
28 Şubat 2019, Perşembe
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'de 'den jet yalanlama

Göztepe'de Mehmet Sepil'den jet yalanlama

SPOR 'de 'nin Başkanı , 2 gün önce sözleşme imzaladıkları teknik direktör 'nın mukavelesinde, "'tan teklif alırsa kontratını feshetme hakkı doğar" maddesinin yer aldığı iddialarını yalanladı.


Kulüpteki görevini halen sürdüren Teknik Direktörü 'in A 'da teknik direktörlük görevine getirilmesiyle sosyal medyada bazı haber sitelerinde yer alan, "'nın 'yle sözleşmesinde Beşiktaş maddesi olduğu iddia edildi" haberleriyle ilgili Göztepe Başkanı Sepil'den açıklama geldi. Daha önce 2 yıl Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna'yla ilgili iddiaları yalanlayan , "Bu tür asılsız haberlere artık cevap vermekten yorulduk. Bu işin cılkı çıktı. Sözleşmemizde böyle bir maddenin olması mümkün değil" açıklamasını yaptı.

  1. 28.02.2019
  2. Güncelleme: 28.02.2019 17:54
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