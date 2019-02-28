Göztepe'de Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
28 Şubat 2019, Perşembe
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'de Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Göztepe'de Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

'de 3 Ağustos Pazar Günü 'a konuk olacak olan Göztepespor, maçın hazırlıklarına başladı.

'in 24.haftasında deplasmanına çıkacak olan Göztepespor, maçın hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda, dünkü mücadelesinde Evkur 'a karşı forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular istasyon çalışmasının ardından dar alanda idman gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Lumor Agbenyenu, Hakan Çinemre, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.

Zorlu maç öncesi ekibinde cezalı oyuncu bulunmuyor.
Ev sahibi Atiker Konyaspor'da ise önemli eksikler göze çarpıyor. Yatabare, Diagne, Fofana, Ömer Ali Şahiner'in sakatlıkları devam ederken, golcü oyuncu Adis Jahovic'in de cezası sürüyor.

  1. 28.02.2019
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