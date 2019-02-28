Göztepe'de Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig'de 3 Ağustos Pazar Günü Atiker Konyaspor'a konuk olacak olan Göztepespor, maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında Atiker Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Göztepespor, maçın hazırlıklarına başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda, dünkü Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular istasyon çalışmasının ardından dar alanda idman gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Lumor Agbenyenu, Hakan Çinemre, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.
Zorlu maç öncesi İzmir ekibinde cezalı oyuncu bulunmuyor.
Ev sahibi Atiker Konyaspor'da ise önemli eksikler göze çarpıyor. Yatabare, Diagne, Fofana, Ömer Ali Şahiner'in sakatlıkları devam ederken, golcü oyuncu Adis Jahovic'in de cezası sürüyor.
- 28.02.2019
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