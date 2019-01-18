Göztepe ikinci yarıya Malatya'da başlayacak
Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 22 puanla 10. sırada tamamayan Göztepe, 18. haftada yarın Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
Ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı 9 maçta 2 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 22 puanla kendisine 10. sırada yer buldu.
Göztepe'nin rakibi Evkur Yeni Malatyaspor başarılı geçirdiği ilk yarıyı 29 puan ve averajla 3. sırada tamamladı.
Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.
İzmir temsilcisinde Adama Traore, Kerem Atakan Kesgin ve Hakan Çinemre forma giyemeyecek. Alpaslan Öztürk, Andre Poko, Celso Borges ve Tayfur Bingöl, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak iki ekibin ilk yarıda İzmir'de oynadığı müsabakayı Evkur Yeni Malatyaspor 3-1, 2017-2018 sezonunda Malatya'daki müsabakayı ise Göztepe 3-2 kazanmıştı. Aynı sezon İzmir'deki karşılaşma ise golsüz eşitlikle sona ermişti.
- 18.1.2019 10:26
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Göztepe ikinci yarıya Malatya'da başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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