Göztepe ikinci yarıya Malatya'da başlayacak – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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ikinci yarıya Malatya'da başlayacak

Göztepe ikinci yarıya Malatya'da başlayacak

Spor Toto 'de ilk devreyi 22 puanla 10. sırada tamamayan , 18. haftada yarın Evkur 'a konuk olacak.

Ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı 9 maçta 2 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan , topladığı 22 puanla kendisine 10. sırada yer buldu.

Göztepe'nin rakibi Evkur başarılı geçirdiği ilk yarıyı 29 puan ve averajla 3. sırada tamamladı.

Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

İzmir temsilcisinde Adama Traore, Kerem Atakan Kesgin ve Hakan Çinemre forma giyemeyecek. Alpaslan Öztürk, Andre Poko, Celso Borges ve Tayfur Bingöl, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

'de 4. kez karşılaşacak iki ekibin ilk yarıda İzmir'de oynadığı müsabakayı Evkur Yeni Malatyaspor 3-1, 2017-2018 sezonunda Malatya'daki müsabakayı ise Göztepe 3-2 kazanmıştı. Aynı sezon İzmir'deki karşılaşma ise golsüz eşitlikle sona ermişti.

  1. 18.1.2019 10:26
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