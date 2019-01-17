Göztepe'de Rahman Baba iddiası
17 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'de iddiası

Göztepe'de Rahman Baba iddiası

, sol bek transferi için rotayı Abdul 'ya çevirdi.

'de cumartesi günü Evkur 'la deplasmanda karşılaşacak 'nin İngiliz devi 'nin sol beki Abdul ile ilgilendiği ifade edildi.

Başkan 'in son olarak 04'te kiralık oynayan 24 yaşındaki futbolcu hakkında bilgi topladığı ve şartlarını araştırdığı vurgulandı. Ancak yönetimin şu an için Chelsea ve Baba ile bir anlaşmaya varmadığı bildirildi. Chelsea ile görüşme yapmaya hazırlanan Sepil'in en kısa sürede transferi netleştirmesi bekleniyor. Avrupa'daki kariyerine 'nın Greuther Fürth takımında başlayan Ganalı futbolcu, Augsburg, Chelsea ve Schalke 04'te oynadı.

  1. 17.1.2019 12:12
  2. Güncelleme: 17.1.2019 12:22
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe'de Rahman Baba iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN