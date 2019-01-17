Göztepe'de Rahman Baba iddiası
Göztepe, sol bek transferi için rotayı Abdul Rahman Baba'ya çevirdi.
Süper Lig'de cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Göztepe'nin İngiliz devi Chelsea'nin sol beki Abdul Rahman Baba ile ilgilendiği ifade edildi.
Başkan Mehmet Sepil'in son olarak Schalke 04'te kiralık oynayan 24 yaşındaki futbolcu hakkında bilgi topladığı ve transfer şartlarını araştırdığı vurgulandı. Ancak yönetimin şu an için Chelsea ve Baba ile bir anlaşmaya varmadığı bildirildi. Chelsea ile görüşme yapmaya hazırlanan Sepil'in en kısa sürede transferi netleştirmesi bekleniyor. Avrupa'daki kariyerine Almanya'nın Greuther Fürth takımında başlayan Ganalı futbolcu, Augsburg, Chelsea ve Schalke 04'te oynadı.
- 17.1.2019 12:12
- Güncelleme: 17.1.2019 12:22
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Göztepe'de Rahman Baba iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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