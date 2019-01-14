Göztepe'nin Antalya kampı tamamlandı
14 Ocak 2019, Pazartesi
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'nin tamamlandı

Göztepe'nin Antalya kampı tamamlandı

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda yarın 'la karşılaştıktan sonra 'e dönecek.

ekiplerinden 'nin sona erdi.

Göztepe Kulübünün açıklamasında, sarı-kırmızılı ekibin son çalışmasını, teknik direktör yönetiminde 'da kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdiği belirtildi.

Futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda yarın ile yapacağı ilk maçın ardından 'e dönecek.

  1. 14.1.2019 16:29
  2. Güncelleme: 14.1.2019 17:03
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