Yasin Öztekin gollere devam ediyor – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    gollere devam ediyor

    Yasin Öztekin gollere devam ediyor

    ’nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu , ligde üst üste forma giydiği dördüncü maçında 5. golünü atmayı başardı.

    -'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu , ligde üst üste forma giydiği dördüncü maçında 5. golünü atmayı başardı.

    'in 8. haftasında deplasmanda 'ya 3-1'lik skorla mağlup olan Göztepe'de Yasin Öztekin, mücadelenin 69. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, üst üste forma giydiği 4. maçta 5. golüne ulaşmış oldu. ve 'a 1, deplasmanında da 2 gol atan Yasin, Kasımpaşa maçında da ceza sahası dışından attığı kaydettiği gol ile 5. golüne imza attı.

    Mücadelenin tamamında sahada kalan Yasin, 8. hafta itibariyle 5 golle doğrudan katkı verirken, 2 kez de golü hazırlayan isim oldu.
    1. 5.10.2018 22:31
    2. Güncelleme: 5.10.2018 22:33
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