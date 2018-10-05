Yasin Öztekin gollere devam ediyor
Göztepe’nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Yasin Öztekin, ligde üst üste forma giydiği dördüncü maçında 5. golünü atmayı başardı.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup olan Göztepe'de Yasin Öztekin, mücadelenin 69. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, üst üste forma giydiği 4. maçta 5. golüne ulaşmış oldu. Kayserispor ve Konyaspor'a 1, Trabzonspor deplasmanında da 2 gol atan Yasin, Kasımpaşa maçında da ceza sahası dışından attığı kaydettiği gol ile 5. golüne imza attı.
Mücadelenin tamamında sahada kalan Yasin, 8. hafta itibariyle 5 golle doğrudan katkı verirken, 2 kez de golü hazırlayan isim oldu.
- 5.10.2018 22:31
- Güncelleme: 5.10.2018 22:33
-
Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçını yorumladı: "Şenol Güneş haklıymış"
Toplam 2
Yorum
Misafir Milyon dolarları saç bir tane futbolcu yetiştirme, benin bir futbolcun değerindeki takımlara yenil, sonra gel bana futboldan dem vur.
-
İlkay Gündoğan ve Emre Can Almanya Milli Takımı aday kadrosuna çağrılmadı!
Toplam 1
Yorum
Gerçek Mesut'a kizip, hincini diger Turk kokenli futbolculardan çikariyorlar.
-
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam"
Toplam 15
Yorum
Ertan Bu takımdan bu sene ne köy olur nekasaba. Sezona ne ümitlerle başlamıştık. Yazıklar olsun.
Yasin Öztekin gollere devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.