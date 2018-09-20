Beton duvar! – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Beton duvar!

    Beton duvar!

    ’de , kaleci ’dan geçen sezon ’daki 9 kurtarış yaptığı müthiş performansı bekliyor

    Evinde 'yi 2-0 yenerek çıkışa geçen , 'da güçlü rakibini yine 'yla durduracak. Teknik direktör 'ın özellikle sahasında etkili oynayan Rodallega, Nwakaeme ve Yusuf'a özel önlem alacağı bildirildi. Savunmanın en büyük güvencesi olan ve geçen sezon 0-0 sona eren 'daki mücadelede yaptığı 9 net kurtarışla karşılaşmaya damga vuran kaleci 'dan da iyi bir performans bekleyen genç teknik adamın, önce 'u durdurmayı ardından da gol bulmayı taktik olarak sahad uygulamayı düşündüğü öğrenildi.
    1. 20.9.2018
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