Göztepe ilk peşinde – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    ilk peşinde

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> ilk peşinde

    galibiyetiyle kötü gidişata 'dur' diyen , hazırlıklarını sürdürüyor.

    galibiyetiyle kötü gidişata 'dur' diyen , hazırlıklarını sürdürüyor. Bayram Bektaş, en son 9 Aralık 2017'de 'da galip gelen takımının 'da zafer için oynayacağını vurgulayıp, " maçındaki oyunumuzu deplasmanda da gösterecek gücümüz var. İnşallah ilk deplasman galibiyetimizi alırız. Bu da deplasman galibiyetlerinin başlangıcı olur" dedi.

    SİSTEMİMİZ YERLEŞİYOR
    Trabzonspor'la yapacakları kritik maçta kendi oyunlarını ortaya koyacaklarını, hedeflerinin 3 puan olduğunun altını çizen Bektaş, "Futbol takımının bir oyun anlayışı, prensibi vardır. Bizde o güç faktörü ve kadro derinliği de oluştu artık" diye konuştu.

    YOLUMUZ AÇIK
    'nin Portekizli yıldız kalecisi Beto, iyi oyunlarını sonucu dökmeye başladıklarını söyledi. Tecrübeli eldiven, "Son maçta da gösterdik ki takımımız iyi yolda, iyi şekilde çalışıyoruz, iyi şeyler ortaya koyuyoruz. Umuyorum gelecek maçlarda bu artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

    1. 19.9.2018
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