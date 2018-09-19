Göztepe ilk peşinde
Kayseri galibiyetiyle kötü gidişata 'dur' diyen Göztepe, Trabzon hazırlıklarını sürdürüyor.
Kayseri galibiyetiyle kötü gidişata 'dur' diyen Göztepe, Trabzon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Bayram Bektaş, en son 9 Aralık 2017'de Malatya'da galip gelen takımının Trabzon'da zafer için oynayacağını vurgulayıp, "Kayseri maçındaki oyunumuzu deplasmanda da gösterecek gücümüz var. İnşallah ilk deplasman galibiyetimizi alırız. Bu da deplasman galibiyetlerinin başlangıcı olur" dedi.
SİSTEMİMİZ YERLEŞİYOR
Trabzonspor'la yapacakları kritik maçta kendi oyunlarını ortaya koyacaklarını, hedeflerinin 3 puan olduğunun altını çizen Bektaş, "Futbol takımının bir oyun anlayışı, prensibi vardır. Bizde o güç faktörü ve kadro derinliği de oluştu artık" diye konuştu.
YOLUMUZ AÇIK
Göztepe'nin Portekizli yıldız kalecisi Beto, iyi oyunlarını sonucu dökmeye başladıklarını söyledi. Tecrübeli eldiven, "Son maçta da gösterdik ki takımımız iyi yolda, iyi şekilde çalışıyoruz, iyi şeyler ortaya koyuyoruz. Umuyorum gelecek maçlarda bu artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.
- 19.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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