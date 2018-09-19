Kayseri galibiyetiyle kötü gidişata 'dur' diyen Göztepe, Trabzon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Bayram Bektaş, en son 9 Aralık 2017'de Malatya'da galip gelen takımının Trabzon'da zafer için oynayacağını vurgulayıp, "Kayseri maçındaki oyunumuzu deplasmanda da gösterecek gücümüz var. İnşallah ilk deplasman galibiyetimizi alırız. Bu da deplasman galibiyetlerinin başlangıcı olur" dedi.



SİSTEMİMİZ YERLEŞİYOR

Trabzonspor'la yapacakları kritik maçta kendi oyunlarını ortaya koyacaklarını, hedeflerinin 3 puan olduğunun altını çizen Bektaş, "Futbol takımının bir oyun anlayışı, prensibi vardır. Bizde o güç faktörü ve kadro derinliği de oluştu artık" diye konuştu.



YOLUMUZ AÇIK

Göztepe'nin Portekizli yıldız kalecisi Beto, iyi oyunlarını sonucu dökmeye başladıklarını söyledi. Tecrübeli eldiven, "Son maçta da gösterdik ki takımımız iyi yolda, iyi şekilde çalışıyoruz, iyi şeyler ortaya koyuyoruz. Umuyorum gelecek maçlarda bu artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.